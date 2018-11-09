Okulu sınava sokun

İşte sınav soruları ve cevapları

Çocuğunuz okuldan nefret ettiğini mi söylüyor?

Eğer böyle bir durum söz konusuysa büyük ihtimalle okulla ilgili bir sorun var demektir. Çünkü çocuklar yaratılıştan öğrenmeye heveslidir. Eğer çocuklarınız okuldan nefret ediyorsa onlara kulak verin.

Çocuğunuz yetişkinlerle göz teması kurmakta ya da kendinden küçük ya da büyük çocuklarla iletişim kurmakta zorlanıyor mu?

Böyle bir şey gözlemlediyseniz çocuğunuz okulda yalnızca kendi yaşıtlarından oluşan dar bir grupla etkileşim içinde bulunuyor olabilir. Bu durumda farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve yetişkinlerle iletişim kurma becerisini kaybedebilir. Çocuğunuzda marka ve moda ilgisi mi başladı?

Böylesi bir durum okul ortamının sığlığının bir göstergesidir. Çocukların daha derin değerler yerine, kabul görmenin giyim kuşamla olduğuna inanmalarına sebep olur.

Çocuğunuz okuldan yorgun ve huysuz mu dönüyor?

Bunun anlamı çocuğunuzun eğitim deneyimlerinin enerji verici değil yorucu ve heves kırıcı olduğudur.

Çocuğunuz eve geldiğinde okulda yaşadığı sorunlardan ya da karşılaştığı haksızlıklardan mı bahsediyor?

Bu durum okulun çocuklar arasındaki çatışmaları çözümleme ve onlarla olumlu iletişim konularında uygun bir ortamı olmadığını gösterir.

Çocuğunuz sanat, müzik, spor ve folklör gibi yeteneklere dönük ilgisini kaybetmiş mi görünüyor?

Günümüz eğitim sisteminde bu etkinliklere fazla değer verilmez. Hatta bazı okullarda bu alanlarda artık ders bile verilmemekte veya kendisi de yeteneksiz öğretmenlerle yüzeysel geçiştirmeler yapılmaktadır. Bu durum ne yazık ki çocuklardaki doğal yeteneklerin ve becerilerin yok olmasına yol açar.

Çocuğunuz keyif ya da boş zamanlarını değerlendirmek için okumayı ya da yazmayı bıraktı mı? Çocuklarınız yalnızca ev ödevlerini yapıyor ve sonra okul dışı etkinliklere mi yöneliyor?

Bunun anlamı bu tür doğal etkinliklere okulun önem vermemesi ve çocuklarınızın yeteneklerini kaybetmeye başlaması olabilir.

Çocuğunuz ödevini yapmayı son ana kadar erteliyor mu?

Bu durum, ödevin pek ilgi çekici olmadığının, çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamadığının ve yaratılıştan bahşedilen merakının sönmeye başladığının göstergesidir.

Çocuğunuz eve geldiğinde okulda yaşadığı herhangi heyecan verici bir olaydan söz etmiyor mu?

Belki de okulda çocuğunuzu heyecanlandıran hiçbir şey olmuyordur. Eğer söz konusu ortam sizin işiniz olsaydı mecbur kalmasaydınız bu işte çalışmak ister miydiniz?

Rehber öğretmen çocuğunuzun dikkat eksikliği olduğunu, doktora gitmesi gerektiğini mi söyledi?

Büyük ihtimalle asıl okulun, öğretmenin “eğitiminde eksiklik ve bozukluk” vardır.

Çocuğunuz bir gün eve "evrim" diye bir kelime öğrenerek mi geldi?

Okul "seküler" kılıflı ateist, dinsiz bir eğitim verme çabasında olduğunun somut işaret fişeğini atmıştır. Çocuğunuzu oradan kurtarmanın zamanıdır!