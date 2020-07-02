Okulların açılmasına ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'dan açıklama: Mümkün değil

Türkiye'de 1 Haziran'daki yeni normalleşmenin ardından koronavirüs vakaları yeniden artışa geçmişti.

Bir süredir binin üzerinde devam eden günlük vaka sayılarını değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan önemli ifadeler kullandı. Özkan okulların açılmasıyla ilgili her türlü plana hazırlıklı olunduğunu belirtti.

"Bu mümkün değil"

Prof.Dr. Özkan buna rağmen çekincesini ileterek "Ancak şu anda 15 Ağustos'ta ya da Eylül'de okullar açılır ya da açılmaz diye bir karar çıkması mümkün değil" ifadesini kullandı.

AB, Türkiye'ye sınırlarını neden açmadı?

Prof.Dr. Özkan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sınırlarının neden açmadığı konusuna da açıklık getirdi.

Özkan, AB'nin sınırları açmak için yüz binde 16 vaka sayısını baz aldığını belirterek "Ancak Türkiye'de bu sayı yüz binde 20. Bu nedenle de bize sınırlar açılmadı" diyerek merak edilen konuya açıklık getirdi.