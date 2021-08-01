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Eğitim Okulların açılış tarihi belli oldu mu? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
Eğitim

Okulların açılış tarihi belli oldu mu? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz’da noktaladı. Milyonlarca öğreni 2 Temmuz’da karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Son günlerde arkan günlük korona vaka sayıları nedeniyle okulların açılış tarihi de sorgulanmaya başlandı. Peki okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli mi? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte okul açılış tarihi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 16:21:00 -
Okulların açılış tarihi belli oldu mu? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Son dakika okulların açılma tarihi MEB tarafından açıklandı. İşte 2021 2022 okul açılış tarihi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Mlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velilerinin merak ettiği 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin okulların açılış tarihine ilişin bilgileri aktarı. Bakan Ziya Selçuk, okul açılış tarihi olarak 6 Eylül'de kararlı olduğunu vurgulayarak, gerekli tüm önlemlerin de alındığını sözlerine ekledi. 

MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.

 

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