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Okullarda yeni dönem! 'Steril alan'

Emniyet yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı" dedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:32
Okullarda yeni dönem! 'Steril alan'

2018-2019 eğitim döneminde güvenlik en üst safhada tutuluyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü tedbirleri artırdı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya olarak toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine dönüşlerine kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayalım. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardım edecek kişilerin kolluk görevlileri olduğunu bilmeleri yönünde eğitim verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 09:32
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Tarıkhan Çetiner

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