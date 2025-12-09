Okullarda yaşanan tacizin şiddetin sebebi karma eğitim: Bu rezaletin mimarı CHP

Başta ABD olmak üzere pek çok gelişmiş ülke vazgeçmesine rağmen 28 Şubat sürecinde ideolojik dayatmalar sonucu Türkiye’de zorunlu hale getirilen ve dünyada “yüzyılın pedagojik yanlışı” olarak görülen “karma eğitim” lağımı sonunda patladı. 1884 yılında kurulan ve uzun yıllar sadece erkek öğrencilere eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi’nde kız öğrencilere yönelik patlak veren taciz ve kavgalar, malum zihniyetin “laikliğe” ve “Cumhuriyet’in temel ilkelerine uyumlu” diye göklere çıkardığı karma eğitimin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. 1964 yılında dönemin CHP iktidarınca, kız öğrencileri kabul etmeye başlayan tarihi lisede 9. Sınıf kız öğrencilere yönelik taciz, tecavüz ve tehditlerle dolu 507 maddelik skandal bir listenin hazırlanması, kız yurtlarının güvenlik kamera sistemine sızılmaya çalışılması ve 11. Sınıflar ile 9. sınıflar arasında kız kavgası yaşanması, “tercihe dayalı bir eğitim sistemi”nin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

FITRATA SAVAŞ AÇIYORLAR

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Halim Ulaş, şunları söyledi: “Türkiye’nin en güzide okulunda asıl görülmesi gereken yaşanan skandalların arkasındaki sistemik çöküştür. Çözüm modern eğitim sisteminin ‘fıtrat’ gerçeğini inkâr eden körlüğünde saklıdır. Eğitimin zemini, öğrencinin biyolojik ve psikolojik gerçekliğine uygun olmalıdır. Batı’nın dahi seçkin okullarında terk etmeye başladığı bir dogmayı tartışılmaz bir tabu gibi savunuyoruz. Gençleri aynı koridorlarda gün boyu dip dibe yaşatmaya çalışmak fıtrata açılmış bir savaştır. Ateş ile barutu aynı kavanoza koyup, sonra ‘Neden patladı?’ diye sormak, akılla alay etmektir. Odaklanma sorunu ve güvenlik alanı bakımından Batılı ülkelerde bile artık karma eğitim terk ediliyor. İstanbul Erkek Lisesi’ndeki liste olayı, gençliğin yanlış zamanda yanlış yerde olmanın getirdiği duyguların nasıl bir canavara dönüştüğünün ispatıdır. Bugün yaşananlar onları o heveslerin pençesine terk eden ‘karma eğitim olmazsa laiklik elden gider’ gibi sığ korkularla pedagojik gerçekleri halı altına süpüren sistemin suçudur. Eğitimde bir ‘fabrika ayarlarına dönüş’ şarttır. Bu bir gericilik değil, aksine en ileri pedagojik hamledir. Eğitim, fıtratı bozmak değil; fıtratı kemale erdirmektir.”

YÜZ YILIN PEDAGOJİK YANLIŞI

Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı da şu görüşleri ifade etti: “Türkiye’nin en zeki ve başarılı öğrencilerinin kazanabildiği İstanbul Erkek Lisesi, kızlara cinsel taciz skandalı ile çalkalanıyor. Kızlara hayatı çekilmez hâle getiren 9. sınıf öğrencilerine 11. sınıf öğrencileri saldırmış, okulda kavga çıkmış, bazı öğrenciler hastanelik olmuş. Bu olay, buzdağının görünen yüzü. Bütün fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, yatılı okullar benzeri olaylara sahne oluyor. Yatılı okullar ve yan yana erkek yurdu, kız yurdu binaları.Karma eğitimin pedagojik yanlış olduğu bütün dünyanın bildiği bir gerçek. Almanya, İngiltere, Kanada, Amerika’da karma eğitimin verimliliği araştırmaları yapıldı. Araştırmaların sonucu; karma eğitimin toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için düşünülmüş bir model olduğunu, 1960’lı yıllarda Batı’da yaygın şekilde uygulandığını fakat toplumlarda kadın-erkek eşitliğinin sağlanamadığını, karma eğitim modelinin eşitlik amacını gerçekleştirmediğini ortaya koydu.

KARMA EĞİTİM İDEOLOJİK DAYATMA

28 Şubat sürecinde iktidar olan DSP’li Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, bütün okullara, kurslara, dershanelere karma eğitim mecburiyeti getirdi. O günlerde Almanya, Amerika, İngiltere, Kanada’da karma eğitimin sakıncaları sıkça tartışılıyor ve ayrı eğitim adımları atılıyordu. Bostancıoğlu, ideolojik körlükle bilerek ve kasıtlı olarak kız - erkek ayrı eğitim veren okullara karma mecburiyeti getirdi. Kabataş Erkek Lisesi, Kabataş Kız Lisesi, Çemberlitaş Kız Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi gibi klasik ayrı eğitim yapan okullar karma yapıldı. Ben, Konya Erkek Lisesi mezunuyum. 1971 yılında mezun olduğum erkek lisesi karma yapıldı. Bütün Türkiye’de geleneksel kız ve erkek okulları vardı. Hepsi karmaya dönüştürüldü. Klasik ayrı eğitim yapan okullara dönülmeli. Eğitimde eşitlik ilkesi olmalı. İsteyen veli, çocuğuna ayrı eğitim aldırabilmeli. Karma okullarda cinsel tacizlerin önlenmesi için kızlar, veliler, öğretmenler ve yöneticiler karma eğitimin yol açtığı sakıncalar konusunda bilgilendirilmeli.”