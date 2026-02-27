  • İSTANBUL
Gündem Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama
Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan okullarda çocuklara yönelik "uyuşturucu testi yapılacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını; çalışmanın biyolojik bir test değil, dijital ve tütün bağımlılığına yönelik bilimsel tarama anketlerini kapsadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan "okullarda uyuşturucu testi" iddialarına yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yanlış anlamalara yol açabilecek iddialar üzerine bilgilendirme yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 12-18 yaş grubundaki gençlerin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi amacıyla bir program hazırlığında olunduğu ifade edildi. Söz konusu çalışmanın, Bağımlılık Bilim Kurulu'ndaki akademisyenlerle birlikte, uluslararası bilimsel standartlara uygun ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Çalışmanın içeriğine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil; iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir. Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve ilgili tüm etik ve bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu yaklaşım, gençlerimizin gelişim sürecinde ailelerin rolünü merkeze alan bir anlayışla tasarlanmaktadır. Süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması temel öncelikler arasında yer almakta; çocuklarımızın karşı karşıya kalabileceği riskler konusunda hem gençlerimizin hem de ailelerimizin bilinç düzeyinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarama çalışmaları sonucunda risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerimiz, ihtiyaç duymaları halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarımızın bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirilecektir. Bu süreçte aileler de bilgilendirilerek destek mekanizmasının bir parçası olacak; böylece özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınabilecektir.

