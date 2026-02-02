Okullarda ikinci dönem başladı: Ara tatil ne zaman merak konusu
Bugün itibarıyla okullarda ikinci dönem başladı; öğrenciler ve veliler, tatil planlarını yapabilmek için ara tatil tarihini merak ediyor.
Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler gözünü tatil takvimine çevirdi. Ders zilinin yeniden çalmasıyla beraber en çok merak edilen konuların başında ara tatil tarihi ve okulların kapanacağı gün geliyor. Bugün sıklıkla "Ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.