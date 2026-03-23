  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ikinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 16-20 Mart tarihlerini kapsayan tatilin ardından bugün okullarına geri dönüyor. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran’da karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.

MEB takvimi doğrultusunda Mart ayının ortasında uygulanan ikinci dönem ara tatili bugün itibarıyla sona erdi. Tatil süresince öğretmenler mesleki çalışmalarını çevrim içi ortamda sürdürürken, öğrenciler bakanlığın hazırladığı özel etkinlik kitaplarıyla vakit geçirdi.

RAMAZAN TEMALI TATİL REHBERİ

Ara tatilin Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla bakanlık, öğrencilerin tatili kültürel değerlerle iç içe geçirmesi için özel içerikler sundu. Okul öncesinden liseye kadar her kademe için ayrı hazırlanan "Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ve "Ramazan Temalı Ara Tatil Rehberi" gibi kaynaklarla öğrencilerin öğrenme sürecinden kopmaması hedeflendi.

YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Bugün itibarıyla tüm kademelerde ders başı yapan öğrenciler için eğitim süreci Haziran sonuna kadar devam edecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü çalacak son ders ziliyle birlikte yerini yaklaşık üç aylık yaz tatiline bırakacak.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23