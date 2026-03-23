Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalacak

MEB takvimi doğrultusunda Mart ayının ortasında uygulanan ikinci dönem ara tatili bugün itibarıyla sona erdi. Tatil süresince öğretmenler mesleki çalışmalarını çevrim içi ortamda sürdürürken, öğrenciler bakanlığın hazırladığı özel etkinlik kitaplarıyla vakit geçirdi.

RAMAZAN TEMALI TATİL REHBERİ

Ara tatilin Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla bakanlık, öğrencilerin tatili kültürel değerlerle iç içe geçirmesi için özel içerikler sundu. Okul öncesinden liseye kadar her kademe için ayrı hazırlanan "Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ve "Ramazan Temalı Ara Tatil Rehberi" gibi kaynaklarla öğrencilerin öğrenme sürecinden kopmaması hedeflendi.

YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Bugün itibarıyla tüm kademelerde ders başı yapan öğrenciler için eğitim süreci Haziran sonuna kadar devam edecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü çalacak son ders ziliyle birlikte yerini yaklaşık üç aylık yaz tatiline bırakacak.