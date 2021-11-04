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Eğitim Okullarda ders saatleri azalacak mı? Hangi illerde hangi okullarda ders saatleri azalacak?
Eğitim

Okullarda ders saatleri azalacak mı? Hangi illerde hangi okullarda ders saatleri azalacak?

Ders saatleri sınıf mevcutları azalacak mı? Yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Okulların açılmasının üzerinden 2 ay geçti. Pek çok kişi ise okullarda ders saatlerinin azaltılıp azaltılmayacağı merak etmeye başlandı. Peki, sınıf mevcutları azaltılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:47:00 -
Okullarda ders saatleri azalacak mı? Hangi illerde hangi okullarda ders saatleri azalacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda sık sık okulları açık tutma konusunda kararlı olduklarını belirtiyor. Yüz yüze eğitimin devamı kadar ders saatlerinde saatlerin azaltılmasının gündemde olup olmadığı da merak ediliyor.

Okullarda ders saatleri azalacak mı? Hangi illerde hangi okullarda ders saatleri azalacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ders saatleri ve sınıf mevcutları konusunda da merak edilenleri cevapladı. Bakan Özer, “Bizim geliştirdiğimiz sistem merkezi eğitim sistemi değil. Biz illere inisiyatif bıraktık. Öğrenci sayısı fazla sınıflar olabilir. Deprem çalışmalarından dolayı belli okullarda öğrenciler kümelenmiş olabilir. İl milli eğitim müdürlerimizi istediği kadar tasarruf yapabilirler. Gerekirse 40 dakikalık ders süresini 30 dakikaya düşürebilirler. İkili eğitime geçebilirler. Lokal kararlar alabilirler. Ana kurallara bağlı olunarak yerel kurallar alınabilir. Valiliklerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gereken kararları alabilirler” dedi.

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