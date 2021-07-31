Koronavirü salgınıyla birlikte milyonların yaşamlarına uzaktan eğitim yerleşti. Artan vakalar sebebiyle aileler, bu sene de uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar yüz yüze eğitimle mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak 2021 2022

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları yüz yüze açmayı planladıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, “Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.