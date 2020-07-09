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Eğitim

Okullar yine uzaktan eğitim mi olacak?

Bu sene okullar açılmaz mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Ancak Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılmasının tarih yaklaştıkça kararlaştırılabileceğini söyledi. Hal böyle olunca veliler “Okullar açılacak mı?” , “Uzaktan eğitim devam mı edecek?” , “Bu sene okullar açılmazsa uzaktan eğitim mi olacak?” , “Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:17:00 -
Okullar yine uzaktan eğitim mi olacak?

Koronavirüs salgını sağlıktan, ekonomiye kadar pek çok alanı etkiledi. Sosyal mesafenin korunması ve salgında bulaş zincirinin kırılması için okullar mart ayında tatil edildi. Bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitim süreci ise 19 Haziran’da yayınlanan e karnelerle noktalandı. Peki, bu sene uzaktan eğitime devam mı edilecek?

Okullar yine uzaktan eğitim mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık." dedi.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok.

Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız."

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