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Okullar ne zaman kapanıyor 2019? MEB Yaz tatili haziranın kaçında 2019

15 tatilini geride bırakıp ders başı yapan milyonlarca öğrenciler bir yandan derslerine çalışırken, bir yandan da okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri en iyi liselere girmek için sınavlara hazırlanırken, YKS’ye girecek olan lise son sınıf öğrencileri de bir an önce YKS sınavına girip yaz tatilinin keyfini çıkarmak istiyor. 2019 yılı okullar ne zaman kapanacak? İlkbaharın yaklaşmasıyla aileler de şimdiden yaz tatili planları yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2019 yaz tatili haziranın kaçında?

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:01
Okullar ne zaman kapanıyor 2019? MEB Yaz tatili haziranın kaçında 2019

15 tatilini geride bırakıp ders başı yapan milyonlarca öğrenciler bir yandan derslerine çalışırken, bir yandan da okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri en iyi liselere girmek için sınavlara hazırlanırken, YKS’ye girecek olan lise son sınıf öğrencileri de bir an önce YKS sınavına girip yaz tatilinin keyfini çıkarmak istiyor. 2019 yılı okullar ne zaman kapanacak? İlkbaharın yaklaşmasıyla aileler de şimdiden yaz tatili planları yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2019 yaz tatili haziranın kaçında?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin başlayacağı zamanı bekliyor. MEB okulların kapanacağı tarih ile ilgili takvimi yayınladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başladı. Yaz tatili için araştırmalarına başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı iş takvimini merak ediyor.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili haziranın kaçında? 

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi daha erken başlayacak.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:01
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