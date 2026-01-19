Okullar ne zaman hangi gün açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı, 16 Ocak Cuma günü dağıtılan karnelerle birlikte resmen tamamlandı. Derslerin bitmesiyle birlikte öğrenciler için iki haftalık yarıyıl tatili başlarken, veliler de tatil sürecini ve okul planlarını şimdiden ikinci döneme göre şekillendirmeye başladı. “Okullar ne zaman açılacak?” ve “15 tatil ne zaman bitecek?” soruları bu nedenle sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar…

15 tatil ne zaman bitecek?

MEB takvimine göre 19 Ocak Pazartesi günü resmen başlayan yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından okullar 2 Şubat Pazartesi günü açılacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler için bahar aylarında bir kez daha ara tatil uygulanacak. Yoğun ders ve sınav temposu içinde kısa bir mola anlamına gelen bu tatil, mart ayında gerçekleşecek. İkinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak.

Eğitim öğretim yılı ne zaman bitecek?

Merak edilen bir diğer konu ise 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği. Okullar 26 Haziran Cuma günü yaz tatiline girecek.