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Gündem Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
Gündem

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Sosyal medya hesabından okulların açılmasını isteyen öğrencilerin görüntülerini içeren bir video paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış takvimine ilişkin de bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 17:40:00 - 2021-01-28 17:44:21

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya platformu Twitter'dan okulların açılmasını isteyen çocukların görüntülerini içeren video paylaştı.

"Okullarımızın açılış takvimine yansıyacak"

Bakan Selçuk, paylaşım ile birlikte "Okulumu çok özledim diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadesini kullandı.

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