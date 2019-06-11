Okullar Ligi şampiyonları kupalarına kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği 2018-2019 Okullar Ligi, kapanış töreni ile sona erdi. Büyük mücadeleye sahne olan Okullar Ligi’nde şampiyon olan takımlar kupalarını Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer’in elinden aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği Okullar Ligi 5. Sezon Şampiyonlar Ligi’nde kupa heyecanı yaşandı.Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden 239 okul, 408 takım ve 8 bin öğrencinin katıldığı Okullar Ligi’nde 7 aylık mücadele sonunda şampiyonluğa ulaşan takımlar kupalarını aldı. Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleşen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hami Dorul, TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer, ödül töreninde çifte heyecan yaşadığını ifade ederek, “Okullar Ligi’nin 1. sezonunda ben TFF Akdeniz Bölge Müdürüydüm ve sizlerle bu heyecanı farklı bir kulvarda yaşamıştım. Şimdi görevi Ahmet Köksalan Müdürümüze devrettim ve Büyükşehir Belediyesi adına sizlere hitap etme şansını buluyorum. Sizler bizim istikbalimizsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in sizlere çok sevgi ve selamlarını getirdim, sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Milli takıma sporcular yetişti

Tuncer, Okullar Ligi’nde gösterdikleri yetenekleri ve başarıları sayesinde Milli Takım’a kadar çıkan sporcuları hatırlatarak, “Okullar Ligi projemizde Milli Takım gururunu yaşamaya hak kazanan bu sahalarda mücadele ederek fark edilen sporcularımız oldu. Mustafa İnan, Berkay Aslan, Cenk Şen, Mustafa Erdilman ve Fehmi Koç’u burada anmak istiyorum. Buradan çıkıp ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandılar ve bizlere haklı gurur yaşattılar” dedi.

Gelişerek devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Okullar Ligi Projesi’ni her yıl geliştirerek sürdüreceklerini söyleyen Başdanışman Tuncer, “Hiç ara vermeden Okullar Ligi’ne devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısı olmak yolunda çok çalışmanızı rica ediyorum. Spor yapmaktan vazgeçmeyin. Bu yıl okullar ligi 4 kategoride gerçekleştirildi. Futbol, Basketbol, Voleybol ve Oryantiring. İnşallah kategorileri de arttırmak suretiyle her yıl bu töreni yapıyor olacağız. Ödül almaya hak kazanan tüm sporcularımızı, ailelerini, malzemecisinden teknik direktörüne kadar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başdanışman Av. Cansel Tuncer, şampiyon takımlara kupalarını takdim ederek toplu fotoğraf çektirdi.

İşte şampiyonlar:

Futbol

Minikler: Mimar Sinan İlkokulu

Küçükler :Mobil Ortaokulu

Yıldızlar: Arslanlar Ortaokulu

Gençler : Antalya Lisesi

FutbolŞampiyonlar Ligi

Küçükler: Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu

Yıldızlar : Mecdude Başakıncı Ortaokulu

Gençler: Antalyaspor Lisesi

Basketbol

Küçükler : ÖzelAkant Koleji

Yıldızlar: Özel Başarı Koleji

Gençler : Doğa Koleji

Basketbol Şampiyonlar Ligi

Küçükler: İstek Muratpaşa Koleji

Yıldızlar : Mecdude Başakıncı Ortaokulu

Gençler:İstek Muratpaşa Koleji

Voleybol

Küçükler: Ahmet Leman Baydar Ortaokulu

Yıldızlar : Özel Bilim Koleji

Gençler: Aksu Fen Lisesi

Voleybol Şampiyonlar Ligi

Küçükler : Mecdude Başakıncı Ortaokulu

Yıldızlar : Mecdude Başakıncı Ortaokulu

Gençler: Açı Koleji

Orpantirik

Küçükler Kızlar: Başöğretmen Atatürk Ortaokulu

Küçük Erkekler: Meryem Mustafa Ege Ortaokulu

Yıldız Kızlar:Başöğretmen Atatürk Ortaokulu

Yıldız Erkekler : Başöğretmen Atatürk Ortaokulu

Genç Kızlar :Antalya Lisesi

Genç Erkekler :Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi