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Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 243 okulda yapılacak LGS ve YKS sınavları öncesi okullarda Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:16:45 -
Okullar LGS ve YKS için yeniden ilaçlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 243 okulda yapılacak LGS ve YKS sınavları öncesi okullarda Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs pandemesi ile mücadelesini tüm alanlarda sürdürmeye devam ediyor. Süreç boyunca 135 ekip 350 personel ile 1 milyon 500 bin m2’den fazla alanı dezenfekte eden Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM), Balıkesir Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak planlama ile bu hafta sonu yapılacak Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve haftaya yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi perşembe ve cuma günü okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını yeniden başlatacak.

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