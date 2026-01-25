  • İSTANBUL
Eğitim Okullar bu hafta mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar bu hafta mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okullar bu hafta mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

Sömestr tatilinde günler hızla akıp geçerken öğrenciler ve veliler sık sık “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ikinci ara tatil tarihi belli mi?

Karnelerin alınmasıyla başlayan iki haftalık yarıyıl tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlanma fırsatı oldu. Ancak tatilin ilk haftası geride kalınca bu kez evlerde farklı bir telaş başladı. Çünkü planlar, yolculuklar ve hatta günlük düzen bile “Okullar ne zaman açılıyor?” sorusunun cevabına göre şekilleniyor. Milyonlarca öğrenci bir yandan 1. dönemin yorgunluğunu atarken, diğer yandan 2. dönem için hazırlıklara başladı. Peki sömestr tatili ne zaman bitecek, ikinci dönem hangi gün başlayacak?

 

Sömestr tatili ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 iş takvimine göre yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.  Tatilin ardından gelen 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar zaten hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler bu iki günü de tatil olarak geçirecek. Okullarda ikinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi çalacak. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem resmen başlayacak.

 

İkinci dönem ara tatili ne zaman?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında uygulanacak.

 

Okullar ne zaman kapanacak 2026?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapanış tarihi 26 Haziran 2026 Cuma olarak duyuruldu.

 

MEB 2025-2026 eğitim takvimi

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma

Eğitim Yılı Sonu: 26 Haziran 2026 Cuma

