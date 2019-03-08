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Okullar Arası Satranç müsabakaları sona erdi

Malatya Okullar Arası Minikler-Küçükler Satranç müsabakaları final maçlarıyla sona erdi.

08 Mart 2019 Cuma 13:16
Okullar Arası Satranç müsabakaları sona erdi

Malatya Okullar Arası Minikler-Küçükler Satranç müsabakaları final maçlarıyla sona erdi.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018 - 2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 1 - 07 Mart tarihleri arasında yapılan Okullar arası Minikler - Küçükler Satranç müsabakaları sona erdi.


Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı. Ödül törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri,beden eğitimi öğretmenleri, okul idarecileri ve sporcular katıldı.


Okullar Arası Minikler Satranç kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:


Minikler Genel Kategori


1. Özel Malatya Bahçeşehir İlkokulu, 2. Mehmet Emin Bitlis İlkokulu


3. Hacı Halil Çiftliği İlkokulu, 4. Özel Malatya Çamlıca İlkokulu


Minik Kızlar Kategorisi


1. Özel İbrahim Yücel İlkokulu, 2. Kazım Karabekir İlkokulu


3. Kazım Karabekir İlkokulu, 4. Özel İbrahim Yücel İlkokulu


Küçükler Genel Kategori


1. Özel Bilge Olimpiyat Orta Okulu, 2. Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Orta Okulu, 3. Somuncu Baba İmam Hatip Orta Okulu, 4. Abdulhamid Han Orta Okulu


Küçükler Kızlar Kategorisi


1. Öğretmenler Orta Okulu, 2.Tevfik İleri İmam Hatip Orta Okulu


3. Özel İbrahim Yücel Orta Okulu

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:16
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