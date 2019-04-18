Okullar Arası Çocuklar Atletizm Yarışmaları Tamamlandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Atletizm Minikler İl Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.18 Nisan 2019 Perşembe 15:15
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Atletizm Minikler İl Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.
Oldukça eğlenceli geçen minik sporcularımızın ilk yarışma heyecanı güzel görüntülere sahne oldu.
Okullar arasında şenlik havasında geçen yarışmalarda Özel İsabet İlkokulu birinci olurken Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ikinci oldu.
Dereceye giren okullarımıza kupa ve madalyaları takdim edilirken sporcularımız sevinçli anlar yaşadı.
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