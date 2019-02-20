Okullar Arası Badminton İl Birinciliği Tamamlandı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Badminton Genç Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Badminton Genç Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Badminton genç erkekler müsabakaları 12-13 Şubat 2019 tarihinde Atatürk Spor Salonunda, Badminton genç kızlar müsabakaları ise 18-19 Şubat 2019 tarihinde Eskişehir Bağları Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Müsabakalara genç erkeklerde 8 takımdan 40, genç kızlarda 14 takımdan 70 olmak üzere toplamda 110 sporcu katıldı.

Genç erkek ve kızlarda ilk iki dereceyi elde eden takımlarımız ilimizi 08-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak olan Badminton Gençler Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecek.

Müsabaka Sonuçları;

Genç Erkekler

1 - Tomarza Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2 - Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

3 - Fatih Karcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

4 - Merkez Meslekive Teknik Anadolu Lisesi

Genç Kızlar

1 - Hamdi Oral Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

2 - Şaban Fazlıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

3 - Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi

4 - Selçuklu Anadolu Lisesi

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