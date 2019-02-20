Okullar Arası Badminton İl Birinciliği Tamamlandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Badminton Genç Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.20 Şubat 2019 Çarşamba 09:48
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Badminton Genç Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Badminton genç erkekler müsabakaları 12-13 Şubat 2019 tarihinde Atatürk Spor Salonunda, Badminton genç kızlar müsabakaları ise 18-19 Şubat 2019 tarihinde Eskişehir Bağları Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde yapıldı.
Müsabakalara genç erkeklerde 8 takımdan 40, genç kızlarda 14 takımdan 70 olmak üzere toplamda 110 sporcu katıldı.
Genç erkek ve kızlarda ilk iki dereceyi elde eden takımlarımız ilimizi 08-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak olan Badminton Gençler Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecek.
Müsabaka Sonuçları;
Genç Erkekler
1 - Tomarza Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
2 - Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
3 - Fatih Karcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
4 - Merkez Meslekive Teknik Anadolu Lisesi
Genç Kızlar
1 - Hamdi Oral Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
2 - Şaban Fazlıoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
3 - Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi
4 - Selçuklu Anadolu Lisesi
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