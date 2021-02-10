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Yaşam Okullar açılmadan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı olur mu?
Yaşam

Okullar açılmadan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yüz yüze eğitim öncesinde tam kapanma olur mu? Dünyanın dört bir yanında her gün koronavirüs salgını sebebiyle binlerce insan yaşamını yitiriyor. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan mutasyonlu virüsün yayılmaması için tedbirler alınıyor. Köy okullarında eğitim 15 Şubat’ta başlayacak. 1 Mart’ta ise tüm yurtta ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Pek çok kişi okullar açılmadan tam kapanma olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 2 haftalık sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 13:01:00 -
Okullar açılmadan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yüz yüze eğitim öncesi yasaklar gelir mi? Koronavirüs salgınında aşılar kadar bulaş zincirinin kırılması da son derece önemli. Bu sebeple ülkemizde bulaşın yoğun olacağı, sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerler kapalı. Yüz yüze eğitim içinse köylerde 15 Şubat’ta yurt genelinde ise mart ayından adımlar atılacak. Peki, okullar açılmadan tüm yurttan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanır mı?

Okullar açılmadan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, okullar açılmadan önce 2 ya da 4 haftalık tam kapanma olması gerektiğini ifade etti. Saltık, “Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız. Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek. Ondan sonra da gıdım gıdım azaltılan sıkı önlemlerle zamana yayarak süreci devam ettirmek” dedi.

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