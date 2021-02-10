Yüz yüze eğitim öncesi yasaklar gelir mi? Koronavirüs salgınında aşılar kadar bulaş zincirinin kırılması da son derece önemli. Bu sebeple ülkemizde bulaşın yoğun olacağı, sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerler kapalı. Yüz yüze eğitim içinse köylerde 15 Şubat’ta yurt genelinde ise mart ayından adımlar atılacak. Peki, okullar açılmadan tüm yurttan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanır mı?

Okullar açılmadan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, okullar açılmadan önce 2 ya da 4 haftalık tam kapanma olması gerektiğini ifade etti. Saltık, “Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız. Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek. Ondan sonra da gıdım gıdım azaltılan sıkı önlemlerle zamana yayarak süreci devam ettirmek” dedi.