Okullar açılıyor mu? Yarın okulların durumu netleşecek!

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yaz döneminde salgının azalmasıyla tekrar okulların yüz yüze eğitime dönme umudu artarken son dönemlerde meydana gelen virüs artışı nedeniyle yine tereddüt oluşmaya başladı.

Öğrencilerin ve velilerin bir kısmı okulun açılmasını isterken bir kısmı ise henüz erken olduğu görüşündeler. Son günlerde tüm vatandaşların gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek habere çevrilmiş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı, haftalar öncesinden her türlü seneryolar için tedbirlerin aldığını ve okulların açılacağı planlanan tarihteki duruma göre hareket edileceğini duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 12 Ağustos'da yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında nihai sonucun açıklanacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulunuldu.