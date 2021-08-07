Okullar açıldıktan sonra nakil nasıl yapılır? MEB nakil
Öğrenciler tarafından okulların başlaması durumunda nakil işlemleri merak konusu oldu. Öğrenciler okullar açıldıktan nasıl nakil yapabileceklerini araştırıyor. Peki, Okullar açıldıktan sonra nakil nasıl yapılır?
MEB nakil işlemleri 2021. Herhangi bir sebeple okuduğu okulu değiştiren veya taşınacak öğrenciler, nakil işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini araştırıyor. Peki, Okullar açıldıktan sonra nakil nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…
Okullar açıldıktan sonra nakil nasıl yapılır?
Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleşecek. E devlet ekranında E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerine tıklandıktan sonra işlemler tamamlanacak