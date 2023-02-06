Okullar 10 ilde bir hafta tatil!

Yurdun, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Birçok ilden can kaybı haberleri geldi.

Depremle alakalı ve sonraki gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız var. ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan bina var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız var. Antep'te 80 kaybımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız var. Malatya'da 47 kaybımız var. Toplam itibariyle 284 can kaybımız var.

10 ilde okullar tatil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milli Eğitim Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen görüştük. 10 ilimizle alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da bugün ya da yarın en geç açıklamış oluruz. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bunu değerlendireceğiz.