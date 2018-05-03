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Okuldaki koku üzerine ekipler geldi! Çöp kutusunda buldukları...

Tunceli'de bir anaokulunda sebebi bilinmeyen koku üzerine AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ölçüm yaptı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:22
Okuldaki koku üzerine ekipler geldi! Çöp kutusunda buldukları...

Merkeze bağlı Moğultay Mahallesi’nde 62 öğrencisi bulunan Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Uygulamalı Anaokulu çıkışında koku fark edilmesi üzerine sağlık ile AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekiplerine haber verildi. Kokudan etkilenen 2 öğrenci ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. KBRN ekipleri cihazlarla okul içinde kimyasal madde ile oksijen ölçümleri gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal maddeye rastlanmadı, oksijen seviyesi de normal çıktı. KBRN ekipleri daha sonra çöp kutusunda yaptıkları incelemede biber gazı kapsülü tespit etti. Kokunun biber gazı kapsülünden kaynaklanmış olabileceği, bu nedenle inceleme başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan kokudan etkilenen iki öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:22
  1. okul koku
  2. Tunceli

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