Okulda yürekleri ağza getiren yangın İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bulunan bir okulda yangın meydana geldi.

Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Öğrenciler okuldan dışarı çıkarılırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Ayrıntılar Geliyor...

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