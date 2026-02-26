  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein bağlantılı uçuşlar 2019'a kadar o Avrupa ülkesinden yapılmış Halep’te dev sanayi yatırımı: Türk şirketinden stratejik adım Altında ‘güneş’ tutuldu: Kilogram fiyatında sert düşüş Şaka değil gerçek: Fenerbahçe'de bomba ayrılık: 5 gün içinde kulüple tüm ilişkisi kesilebilir İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu... Türkiye’deki o kurumdan YouTube'a “Gazze” cezası Kapadokya’da kartpostallık tablo! Peribacaları kar altında büyüledi Acil kodlu operasyon başladı: Hemen uygulamaya koydular... 90 milyonluk teklif! Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu İranlı Bakan net konuştu: Hamaney’i öldürseler de İran’da rejim çökmez
Ramazan
11
Yeniakit Publisher
İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

İftarda çok pratik bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz.

#1
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

Ramazan ayında oruç tutarken, iftar sofralarına tat katacak lezzetli ve sağlıklı bir seçenek: Ev yapımı limonata. Hem ferahlatıcı hem de faydalı bu içeceğin, sağlığımıza olan katkıları saymakla bitmiyor. İşte ev yapımı limonatanın iftar sonrası size sunacağı 5 büyük fayda…

#2
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

Ramazan ayında oruç tutmak, vücudu dinlendirirken sağlıklı beslenmeyi gerektirir. İftar sofralarında ise besleyici, ferahlatıcı ve doğal içecekler en büyük destekçimiz olur. İşte bu noktada devreye ev yapımı limonata giriyor. Şeker ve katkı maddelerinden uzak, doğal içerikleriyle hem sindirimi destekler hem de oruç sonrası kaybolan enerji ihtiyacını karşılar. Ev yapımı limonatanın sağlığımıza olan beş faydasını derledik... Ev yapımı limonata, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir içecek alternatifi sunuyor. Bu Ramazan'da sofralarınızı zenginleştirmek ve sağlığınıza katkı sağlamak için bir şişe ev yapımı limonata ideal bir seçenek!

#3
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

1. SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUR Ev yapımı limonata, içerdiği asidik yapı sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Özellikle iftar sonrası mideyi rahatlatır, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları engeller.

#4
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

2. CİLDİNİZE İYİ GELİR Limonun içinde bulunan yüksek miktardaki C vitamini, cildin yenilenmesine ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Bu vitamin, aynı zamanda ciltteki leke ve kırışıklıkların azaltılmasına da yardımcı olur.

#5
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

3. VÜCUDU HİDRASYONA KAVUŞTURUR Oruç boyunca vücutta oluşan su kaybını telafi etmek için ev yapımı limonata mükemmel bir seçenek. İçeriğindeki su, elektrolit dengesini sağlar ve vücudun hidrasyon seviyesini artırır.

#6
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

4. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlarla doludur. Düzenli olarak ev yapımı limonata içmek, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.

#7
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

5. DOĞAL ENERJİ KAYNAĞIDIR İftar sonrası enerjiye ihtiyaç duyduğumuz bir anda, ev yapımı limonata doğal bir enerji kaynağı sunar. İçeriğindeki doğal şeker ve vitaminler, yorgunluk hissini giderir ve enerjinizi artırır.

#8
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ MALZEMELERİ 1 adet portakal 2 adet limon 1 su bardağı şeker 1 litre su

#9
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ 1. Öncelikle limon ve portakalları iyice yıkayın 2. Ardından limon ve portakalları soymadan dilimleyin ve robottan geçirin

#10
Foto - İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...

3. Hepsi iyice ezildikten sonra süzgeçle limonata yapacağınız sürahiye süzün ve su ekleyin. 4. Şekeri de ekledikten sonra limonatanız hazır. Şeker miktarı damak zevkine göre azaltılabilir veya artırılabilir. Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme
Gündem

Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında cuma günü ara karar açıklanacak
Terörist Netanyahu’dan Osmanlı’ya iftira
Dünya

Terörist Netanyahu’dan Osmanlı’ya iftira

Filistin topraklarını işgal altında tutan kandan beslenen İsrail'in terörist Başbakanı Netanyahu Osmanlı’ya "işgalci" iftirası attı. ..
Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı
Gündem

Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı

ABD’de eski Hava Kuvvetleri pilotu, Çin Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitim verdiği gerekçesiyle tutuklandı. ABD’li pilotun vatana ihanetten ..
Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!
Dünya

Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!

Brezilya’nın Río de Janeiro kentinde, ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Marcelo Vasconcelos ve ailesi, aynı gün gizemli..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23