İşte iftarda ev yapımı limonata içmenin 5 faydası... Müthiş şifa deposu...
İftarda çok pratik bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz.
Ramazan ayında oruç tutarken, iftar sofralarına tat katacak lezzetli ve sağlıklı bir seçenek: Ev yapımı limonata. Hem ferahlatıcı hem de faydalı bu içeceğin, sağlığımıza olan katkıları saymakla bitmiyor. İşte ev yapımı limonatanın iftar sonrası size sunacağı 5 büyük fayda…
Ramazan ayında oruç tutmak, vücudu dinlendirirken sağlıklı beslenmeyi gerektirir. İftar sofralarında ise besleyici, ferahlatıcı ve doğal içecekler en büyük destekçimiz olur. İşte bu noktada devreye ev yapımı limonata giriyor. Şeker ve katkı maddelerinden uzak, doğal içerikleriyle hem sindirimi destekler hem de oruç sonrası kaybolan enerji ihtiyacını karşılar. Ev yapımı limonatanın sağlığımıza olan beş faydasını derledik... Ev yapımı limonata, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir içecek alternatifi sunuyor. Bu Ramazan'da sofralarınızı zenginleştirmek ve sağlığınıza katkı sağlamak için bir şişe ev yapımı limonata ideal bir seçenek!
1. SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUR Ev yapımı limonata, içerdiği asidik yapı sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Özellikle iftar sonrası mideyi rahatlatır, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları engeller.
2. CİLDİNİZE İYİ GELİR Limonun içinde bulunan yüksek miktardaki C vitamini, cildin yenilenmesine ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Bu vitamin, aynı zamanda ciltteki leke ve kırışıklıkların azaltılmasına da yardımcı olur.
3. VÜCUDU HİDRASYONA KAVUŞTURUR Oruç boyunca vücutta oluşan su kaybını telafi etmek için ev yapımı limonata mükemmel bir seçenek. İçeriğindeki su, elektrolit dengesini sağlar ve vücudun hidrasyon seviyesini artırır.
4. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlarla doludur. Düzenli olarak ev yapımı limonata içmek, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.
5. DOĞAL ENERJİ KAYNAĞIDIR İftar sonrası enerjiye ihtiyaç duyduğumuz bir anda, ev yapımı limonata doğal bir enerji kaynağı sunar. İçeriğindeki doğal şeker ve vitaminler, yorgunluk hissini giderir ve enerjinizi artırır.
EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ MALZEMELERİ 1 adet portakal 2 adet limon 1 su bardağı şeker 1 litre su
EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ 1. Öncelikle limon ve portakalları iyice yıkayın 2. Ardından limon ve portakalları soymadan dilimleyin ve robottan geçirin
3. Hepsi iyice ezildikten sonra süzgeçle limonata yapacağınız sürahiye süzün ve su ekleyin. 4. Şekeri de ekledikten sonra limonatanız hazır. Şeker miktarı damak zevkine göre azaltılabilir veya artırılabilir. Afiyet olsun.
