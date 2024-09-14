Okulda hayatını kaybeden Mert Kaymak toprağa verildi

Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma çalışmaları yaparken bir anda yere düştü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya, hemen yere düşen çocuğa müdahale etti. Bir taraftan da sağlık ekiplerine haber verildi.

Okula gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğunu tespit ettiği Kaymak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaymak, daha sonra Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi durmuş vaziyette hastaneye getirilen Kaymak, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mert Kaymak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaymak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenildi.