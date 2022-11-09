Okulda Diyabet Programı’nın Eğitim Platformu yayına başlıyor

Yeni Akit Ankara

Bugüne kadar gerçekleştirdiği okulda eğitimler ve şehir toplantıları sayesinde diyabet konusunda güçlü bir farkındalık yaratan proje kapsamında, bu yıl önemli bir adım daha atılarak bir eğitim platformu hizmete açılıyor. Diyabet bilincini toplumda çok daha geniş kitlelere yaymak üzere yayına başlayacak Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle, projenin paydaşları tarafından duyuruldu.

“Ülkemizde yaklaşık 30 bin Tip 1 diyabetli çocuk var”

Diyabetin, çocukluk çağında sık görülen kronik hastalıkların başında geldiğini ifade eden Okulda Diyabet Programı Koordinatörü, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde 18 yaş altında 30.000 dolayında Tip 1 diyabetli çocuk bulunmakta ve bunların en az 23.000’ini okul çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Günümüzde Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde günde 6-10 kez kan şekeri ölçümü ya da sensörle sürekli glukoz izlemi ve bu bilgilere dayalı olarak günde 4 kez insülin enjeksiyonu veya insülin pompa tedavisi kullanılmaktadır. Tip 1 diyabetli çocuklar tedavinin gerekleri yapıldığında normal ve başarılı bir ömür sürdürebilmektedir. Bunun için çocuk diyabet ekipleri, aileler ve öğretmenler arasında iş birliği yapılması gerekmektedir. Diyabetli çocuklar haftada en az 30 saatlerini okulda geçirmekte ve tedavilerinin kesintisiz sürmesi yanında kendi akranları gibi bütün okul aktivitelerine katılmaları için öğretmenlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan günümüzde, öğretmenlerin diyabet tedavisindeki rolü giderek artmaktadır. Öğretmenler, kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim almalıdır. Ayrıca diyabetli çocukların gerektiğinde ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlanmalı, arkadaşları ile uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için çaba gösterilmelidir. Diyabetli çocukların okulda yaşadığı sorunları çözebilmek için Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak Kasım 2010’da Sanofi’nin koşulsuz desteği ile Okulda Diyabet Programı hayata geçmiştir. Bu programın amacı, diyabetli çocukların okuldaki bakımlarını güçlendirmek ve öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet bulgularını öğreterek erken tanı konmasına yardımcı olmaktır. Program kapsamında 12 yılda birçok aktivite yapılmış ve diyabetli çocukların okulda bakımı konusunda ülke düzeyinde iyileşmeler sağlanmıştır. Ülkemizde kantin yönetmeliğinin ve sınav yönetmeliğinin diyabetli çocuklar lehine değiştirilmesi projenin kazanımlarına en büyük örneklerdir. Okulda Diyabet Programı’nın 10. yılında ülkemizde önemli bir adım atılarak, dünya standartlarında ve diyabetli çocukların okullarda bakımı ile ilgili temel ilkeler çerçevesinde bakımı için bir yönerge hazırlanmış ve bu yönerge 14 Ekim 2020 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bundan sonraki görevimiz, bu yönerge doğrultusunda, ülkemizdeki bütün okullardaki diyabetli çocukların yaşamlarını iyileştirmek ve diyabet ekiplerine, öğretmenleri de içine katan bir anlayışla çalışmaktır. Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu’nun amacı, diyabetli çocukların okulda, evlerindeki gibi güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak, onları desteklemek ve bunun için başta öğretmenler olmak üzere okul çalışanlarını eğitmektir. Eğitim Platformu ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda başta okullarında tip 1 diyabetli çocuk olan okul personeli olmak üzere, bütün öğretmenlerin platformun eğitim seviyelerini tamamlayarak eğitim belgesi almalarını amaçlıyoruz.”