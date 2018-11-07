0553 313 94 23
impression

Okulda dehşet! Silahlı saldırı düzenlendi

Üsküdar'da bir okulda görev yapan öğretmene silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:30
Okulda dehşet! Silahlı saldırı düzenlendi

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokul'na gelen bir öğrenci velisi, tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz ‘ı silahla yaraladı. Olay saat saat 16. 00 sıralarında meydana geldi. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralandı. Öğrenciler büyük panik yaşarken veli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis sevk edildi. İlk Müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya şahit olan öğrenciler ise dehşeti yaşadı. Olay anını anlatan bir öğrenci," İlk önce kavga ettiler, sonra belinden silahı çıkardı ve vurdu" dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:30
  1. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'dan flaş İran kararı!
    1. Hindistan'dan flaş İran kararı!
    2. Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'de..
    3. AK Parti Beylikdüzü belediye başkan..
    4. Böyle muhtar tüm köylerin başına!..
    5. Rusya ve İran 'Suriye Anayasa..
    6. Fransız devi ABD'li şirkete satıldı
    7. Kremlin'den ABD seçimleri için ilk..
    8. Mahkemede flaş itiraf! 'Arabayı..
    9. Koeman açıkladı: Fenerbahçe milli..
    10. İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok..
    11. UBER davasında flaş karar!
    12. Rıza Çalımbay: Karamsar değiliz!
    13. MHP'den dikkat çeken açıklama:..
    14. Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
    15. Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki..
    16. Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte..
    17. Yeşil listedeki terörist öldürüldü
    18. Telefon dolandırıcısı suçüstü..
    19. Abdullah Ağar ABD’nin sinsi planını..
    20. Tedavi edilen yavru leylek, doğaya..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi