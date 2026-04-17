''Okula saldırı olacak'' diyen 2 şüpheli yakalandı!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası benzer bir olayın Denizli'de de yaşanacağı yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlar dolaşıma sokuldu.

Denizli Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların Denizli'de de yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Türk Ceza Kanunu'nun "Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit" suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, "Suçu ve Suçluyu Övme" suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, il genelinde tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara ise kesinlikle itibar etmemeleri vurguladı.