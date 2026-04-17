  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
''Okula saldırı olacak'' diyen 2 şüpheli yakalandı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya
''Okula saldırı olacak'' diyen 2 şüpheli yakalandı!

Denizli'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara benzer olayların yaşanacağı yönünde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası benzer bir olayın Denizli'de de yaşanacağı yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlar dolaşıma sokuldu.
Denizli Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların Denizli'de de yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği ifade edildi.
Yapılan açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Türk Ceza Kanunu'nun "Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit" suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, "Suçu ve Suçluyu Övme" suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, il genelinde tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara ise kesinlikle itibar etmemeleri vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23