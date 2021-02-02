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Eğitim Okula gitmezsem yok yazılır mıyım? Yüz yüze eğitimde okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?
Eğitim

Okula gitmezsem yok yazılır mıyım? Yüz yüze eğitimde okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okula gitmezsem devamsızlık sayılacak mı? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat’tan itibaren köy okullarının açılacağını, 8. ve 12.sınıflar ile ilkokullar ve özel eğiti okullarındaki eğitimin 1 Mart’tan itibaren başlayacağının müjdesini verdi. Peki yüz yüze eğitim zorunlu mu? Yüz yüze eğitimde okul gitmeyen devamsızlık sayılacak mı? Yüz yüze eğitim zorunlu mu devamsızlık olacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak, yoklama alınacak mı? sorularına Bakan Ziya Selçuk cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:36:00 - 2021-02-02 10:36:39
Okula gitmezsem yok yazılır mıyım? Yüz yüze eğitimde okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart’tan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetileceğinin mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek."

Yüz yüze eğitimde okula gitmeyen devamsızlık sayılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin olarak şunları söyledi: “15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da yüz yüze açma kararı verdik. İlkokullarımız seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 8. ve 12. sınıflar 1 Mart'ta tam zamanlı başlayacak, Bilim Kurulu'nun öngördüğü şekilde sınıflarında yerlerini alacaklar. Lise öğrencilerimizin sınavları Mart'ta yapılacak. Yüz yüze eğitim zorunlu değil, devamsızlık sayılmayacak. Bazı illerde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Kararlar doğrultusunda farklı sınıf düzeylerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitim kararları alınabilecektir."

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