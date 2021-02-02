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Eğitim Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?
Eğitim

Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Okula gitmezsem yok yazılır mıyım? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim yalnızca köy okullarında başlayacak. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyenler ise devamsızlık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, devamsızlık kalktı mı? Bu sene devamsızlık olacak mı? Yüz yüze eğitime gitmeyen devamsız sayılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:44:00 -
Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam etti. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başladı. İkinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim tam zamanlı ve tüm sınıflar için köy okullarında başlayacak. Ardından da 1 Mart’ta tüm yurtta ilkokul, 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencileri tam zamanlı olarak okula gidecek. Peki, okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Okula gitmeyen devamsız sayılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklardır" dedi.

8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?
8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?

Eğitim

8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?

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