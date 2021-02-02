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Eğitim Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi?
Eğitim

Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi?

Herkes yüz yüze eğitime katılmak zorunda mı? Pek çok aile yüz yüze eğitimin başlamasını beklerken bazı aileler kronik hastalıklar sebebiyle çocuklarını okula göndermek istemiyor. Peki, okula gitmek zorunlu mu olacak? Yüz yüze eğitime katılmayanlara ceza var mı? Çocuğumu okula göndermezsem suç mu? Kronik hastalığı olan çocukları okula göndermezsek olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:25:00 -
Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi?

Okula göndermek istemediğimiz çocuklar için nasıl izin alırız? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başladı. 15 Şubat’ta ikinci yarıyıl başlayacak. Köy okullarında tüm sınıflar tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. Sınıflar okula başlayacak. Peki, kronik hastalığı olan ya da ailesinde hasta ve ileri yaşlı bulunan çocuklar okula gitmek zorunda mı? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi?

Milyonlarca kişi 1 Mart’ta okula gitmenin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklardır" diye konuştu.

8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?
8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?

Eğitim

8. sınıflar kaç gün okula gidecek? 12. Sınıflar kaç gün okula gidecek?

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