Kaç doğumlu çocuklar aşı olabilir? 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Salgına karşı ülkemizde Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Son olarak aşıda yaş sınırı 16’ya indi. Aileler ise eylül ayı öncesinde 16 yaş altının aşı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, çocuklara korona aşısı yaptırmak güvenli mi?

Okula gidecek çocuklara aşı yapılacak mı? 16 yaş altı ne zaman aşı olacak?

TRT Haber’e konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Aslınur Özkaya Parlakay, çocuklara korona aşısı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Parlakay, “Çocuklara yönelik çalışmalar tüm dünyada devam ediyor. Bu çalışmaların sonuçları yayımlandıkça, bizim de bu konudaki deneyimimiz arttıkça karar vermemiz çok daha kolay olacak. Şu anki mevcut takvimimizde tam tarih belli olmamakla birlikte 16 yaş üstünden itibaren aşı randevusu alınabiliyor. İkinci olarak da gündemde 12 yaş üstü obezitesi, nörolojik, kardiyolojik, metabolik hastalığı olan risk grubundaki çocuklarımızın aşılanması konusundaki tartışmalar Bilim Kurulu ve Bakanlığımızca devam ediyor. Gözlemlerimiz ve vaka sayılarındaki artış göz önünde bulundurularak diğer grupların da aşılanması konusunda karara varmamız daha kolay olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Aşılamanın 16 yaşa kadar indiğini ifade eden Parlakay, “"Aşıyla ilgili hem etkinlik hem güvenlik konusuna yönelik elimizde oldukça fazla veri var. Aşıların etkin ve güvenilir olduğunu biliyoruz erişkin çalışmalarından. Çocuklarımıza aşılamayı tartışıyoruz ama öncelikle bulaşı erişkinler arasında minimuma indirmemiz lazım. Onların aşılanmasını yüksek oranlarda tutmamız lazım ki, çocuklarımızı aşılamak ikinci planda önemli olsun. Yeterli güvenlik çalışması olmadan kesinlikle çocuklarımızın aşılanması yönünde görüş belirtmeyeceğiz. Elimize günbegün daha çok çalışma ulaşıyor. Şu anki çalışmaların sonuçlarına göre aşıların çocuklar için de çok güvenilir ve etkin olduğunu gördük. Bundan dolayı Bakanlığımız tarafından aşılama 16 yaşa kadar düşürüldü” diye konuştu.

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