  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji sağanak için uyardı
Sezercik'e mahkemeden kötü haber
Yenimahalle’de usulsüz atama
Eğitim ordusuna 20 bin nefer daha
Ekonomi ‘Okula dönüş’e yüzde 40’a varan indirim desteği
Ekonomi

‘Okula dönüş’e yüzde 40’a varan indirim desteği

Turkcell, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek için ‘okula dönüş’ kampanyaları düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 09:44:00 -
‘Okula dönüş’e yüzde 40’a varan indirim desteği

Turkcell Pasaj’da 10 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, aralarında tablet ve bilgisayardan anne-çocuk ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar 7 farklı kategoriden seçilmiş 143 üründe yüzde 40’a varan indirimler sunuluyor. Kampanyaya www.turkcell.com.tr/pasaj üzerinden ya da Dijital Operatör uygulaması ile ulaşılabiliyor. 

Turkcell’in yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasında da ‘okula dönüş’ dönemine özel 2 farklı kampanya var. 20 Eylül’e kadar geçerli olan ‘Tablette taksit bizden’ kampanyası kapsamında 6 tablet modelinde Turkcell’e özel 11 farklı fırsat sunuluyor. Seçili modellerde 2 aya varan taksit hediyesi ile  bin 239 TL’ye varan indirimler bulunuyor.

2-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olan ‘Fırsat Garajı’ kampanyası kapsamında da 5 akıllı telefon, 9 yeni nesil teknoloji ürünü ve 2 PC olmak üzere toplam 16 üründe yüzde 19’a varan indirimler yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay