‘Okula dönüş’e yüzde 40’a varan indirim desteği

Turkcell Pasaj’da 10 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, aralarında tablet ve bilgisayardan anne-çocuk ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar 7 farklı kategoriden seçilmiş 143 üründe yüzde 40’a varan indirimler sunuluyor. Kampanyaya www.turkcell.com.tr/pasaj üzerinden ya da Dijital Operatör uygulaması ile ulaşılabiliyor.

Turkcell’in yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasında da ‘okula dönüş’ dönemine özel 2 farklı kampanya var. 20 Eylül’e kadar geçerli olan ‘Tablette taksit bizden’ kampanyası kapsamında 6 tablet modelinde Turkcell’e özel 11 farklı fırsat sunuluyor. Seçili modellerde 2 aya varan taksit hediyesi ile bin 239 TL’ye varan indirimler bulunuyor.

2-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olan ‘Fırsat Garajı’ kampanyası kapsamında da 5 akıllı telefon, 9 yeni nesil teknoloji ürünü ve 2 PC olmak üzere toplam 16 üründe yüzde 19’a varan indirimler yapıldı.