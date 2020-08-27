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Ekonomi Okula dönüş Tivibu ile başlıyor
Ekonomi

Okula dönüş Tivibu ile başlıyor

Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol: - "EBA TV yayınlarının akıcı ve kalıcı bir şekilde sunulması için çalışmalarımızı tamamladık. Örneğin, ders anlatımı esnasında Durdur-İzle özelliğini kullanan öğrenciler not alabilecekler veya Geri Al özelliği ile kaçırdıkları kısımları yeniden izleyebilecekler"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:54:58 -
Okula dönüş Tivibu ile başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, EBA TV'nin ilkokul, ortaokul, lise kanallarını 31 Ağustos'ta yayınlamaya başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile uzaktan eğitimde öğrencilerin yanında yer alıyor. Tivibu'nun müşterileri 31 Ağustos'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecinde tüm platformlardan EBA TV kanallarına erişim sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol, Tivibu'nun uzaktan eğitimi destekleyen çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"EBA TV yayınlarının akıcı ve kalıcı bir şekilde sunulması için çalışmalarımızı tamamladık. Örneğin, ders anlatımı esnasında Durdur-İzle özelliğini kullanan öğrenciler not alabilecekler veya Geri Al özelliği ile kaçırdıkları kısımları yeniden izleyebilecekler. Tivibu'nun TV rehberinden 7 günlük ders kayıtlarına anında erişim kolaylığının yanı sıra, Tekrar İzle servisinden beş gün süreyle veya Seç İzle/EBA TV klasörlerinden de dönem boyunca ana derslere ulaşılabilecek."

Uzaktan eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak güncel müfredatı takip eden ve ders anlatım videoları yayınlayan EBA TV'nin 3 kanalı Tivibu'da yer alıyor. EBA TV'nin ilkokul, ortaokul ve lise kanalları Tivibu'nun özellikleriyle destekleniyor, eğitim hayatına pratik, öğretici ve pekiştirici katkılar sunuluyor. Yayınlanan derslerin kayıtları dönem boyunca arşivlerde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce gibi ders isimlerinin altında sıralanacak.

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