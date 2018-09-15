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Okula başlamanın maliyeti 715 lira

Pazartesi günü 16 milyon öğrenci dersbaşı yapacak. ‘Öğrencinin Veliye Maliyet Araştırması’ raporuna göre, serbest kıyafet uygulayan bir ilkokula başlayan öğrenci için ortalama 715 lira, ortaokula başlayan bir öğrenci için ise ortalama 740 lira harcama yapılıyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:16
Okula başlamanın maliyeti 715 lira

Ömer Faruk Şahin/ANKARA

Önümüzdeki hafta itibari ile 16 milyon öğrenci yeni eğitim öğretim yılına ‘Merhaba’ demiş olacak. Serbest kıyafet uygulamasına geçen okullara getirilen üniformalar ile daha da artan öğrencilerin okul giderleri el yakıyor.

BİR ÖĞRENCİNİN AYLIK MALİYETİ 218 TL

Eğitim-Bir-Sen, her eğitim-öğretim döneminin başında yaptığı gibi, bu yıl da, eğitim harcamalarının veliye maliyetini araştırdı. Serbest kıyafet uygulayan bir ilkokula başlayan öğrenci için ortalama 715 lira, ortaokula başlayan bir öğrenci için ortalama 740 lira, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise ortalama 725 lira harcama yapılıyor. Üniforma giyme zorunluluğu olan bir ilkokula başlangıç masrafı 980 liraya çıkarken, bir öğrencinin okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan eğitim sürecinde yapılan masraflar, velisine eğitim maliyeti olarak aylık ortalama 218 lira olarak yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması kapsamında yapılan araştırmaya göre eğitim masrafları her geçen yıl daha da artıyor.

ÖNLÜK GİTTİ ÜNİFORMA GELDİ

Eğitim masraflarının artması ile tekrar gündeme gelen serbest kıyafet düzenlemesinde ise net bir düzenleme hakim değil. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından getirilen serbest kıyafet düzenlemesinin ardından okulların açılması ile birçok veli öğrencilerine okulların belirledikleri üniformalardan almaya başladı. Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren birçok veli ise serbest kıyafet uygulaması olmasına rağmen, eskiden okul önlüklerine verdikleri paranın çok daha fazlasını okul üniformalarına verdiklerini belirtti.

HİÇBİR OKUL MEB’İN BELİRLEDİĞİ KRİTERLERİN DIŞINA ÇIKAMAZ

Hiçbir okul yönetimi MEB’in belirlediği yönetmeliğin dışına çıkamaz” ifadelerini kullanan Eğitim-Bir-Sen Başkanvekili Latif Selvi, Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yönetmelikte yazan kurallara uymaları şartıyla kıyafetleri serbest hale getirildi. MEB’in yönetmeliği değiştirdiği ilk zamanlarda okulların inisiyatifine bırakılan bu konu artık bir düzene oturtulmuş durumda. Bazı okulların yönetimlerinin üniforma satan firmalarla anlaştığı iddiaları tamamen asılsızdır. Hiçbir okul yönetimi, MEB’in belirlediği yönetmeliğin dışına çıkamaz, kendine özel üniforma belirleyemez. Yönetmeliğin dışına çıktıkları anda suç işlemiş ve görevi kötüye kullanılmış olurlar. Bu tür konularda bakanlığa gelen şikâyetler hemen değerlendirmeye alınır ve gerçekliği ispat edilirse gereken yasal işlem başlatılır. Kıyafet serbestliği konusunda yönetmelik kararına MEB’e bağlı bütün okullar uymak zorunda ve yönetmelik içinde yazan maddeleri uygulamak zorundadır” dedi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:16
  1. yeni eğitim öğretim yılı
  2. Eğitim-Bir-Sen
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması
  4. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  5. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  6. Eğitim-Bir-Sen Başkanvekili Latif Selvi
  7. Akit

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