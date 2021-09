Okul zili yemek sektörü için çaldı

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran, okulların açılmasının sektörleri için olumlu olduğunu söyledi.

Zincirkıran, “Okullara hizmet veren çok sayıda üyemiz var. Bu durum, sektörde yüzde 15-20 civarında kapasite artışına neden olacak” dedi. Okullara yemek hizmetini verirken Kovid-19 tedbirlerini en üst düzeyde uyguladıklarına işaret eden Zincirkıran, sektör olarak beklentilerinin okulların bu şekilde açık kalmaya devam etmesi olduğunu bildirdi. Zincirkıran, sektör olarak istihdama ve ekonomiye sağladıkları katkıya dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Biz pandemiden önce ülkedeki tarım ürünleri, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin yüzde 20’sini sektör olarak kullanıyorduk. Bu çok ciddi bir oran. Şimdi tekrar okulların açılmasıyla beraber, nakliyecisinden gıda üreticisine, tekstil sanayisinden ayakkabıcısına kadar her sektöre hareketlilik kazandıracağız. Biz çok büyük bir kitleyi harekete geçiriyor, ekonomik olarak tetikliyoruz.” Zincirkıran, aşçıdan bulaşıkçıya ve şoföre kadar 450 bin kişinin yemek sektöründe istihdam edildiği bilgisini de verdi.