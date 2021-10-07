Okul zamanında çocuklarımıza destek lazım

Acıbadem Adana Hastanesi Aile Hekimi Dr. Filiz Arabacı, hem öğrenciler hem de anne babaların pandemi nedeniyle derinleşen sağlık sorunları nedeniyle biraz daha endişeli ve stresli bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımızı desteklemek için sağlıklı beslenmeye özen göstermeli, onlarda meydana gelebilecek değişimleri yakından gözlemeli ve iletişimimizi hep güçlü tutmalıyız" dedi.

Dr. Filiz Arabacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sonbaharda okulların açılmasıyla yaşanan hastalık artışına bu yıl başka endişelerin de eşlik ettiğini hatırlatarak anne babaların Covid-19 aşılarını ihmal etmemesi uyarısında bulundu.

Çocukların 1 yılı aşkın süredir evde kaldığına, eğitime çevrim içi devam edildiğine dikkat çeken Dr. Filiz Arabacı, “Çocuklar, pandeminin başlarında evden çıkamamış olmanın, okuldan uzak kalmanın verdiği zorluklarla baş ettiler. Şimdi de yeniden sınıfa, okula uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bu nedenle çocukların, anne babalarının ve öğretmenlerinin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir yıldayız. Bu yıl hoşgörümüzün ve farkındalığımızın teste tutulduğu bir yıl olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle yaşanan hastalık korkusuna, derslere alışma, sınıf disiplinine uyabilme ve sosyalleşme gibi konuların eklendiğini dile getiren Dr. Filiz Arabacı, “Çocuklarımızın bir kısmı sınav döneminde, bir kısmı ise okulun ilk yılında. Bu durum, onların stres düzeyinin biraz daha artırıyor” dedi.