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Ekonomi Okul ürünleri ‘ŞOK’ raflarında yerlerini aldı
Ekonomi

Okul ürünleri ‘ŞOK’ raflarında yerlerini aldı

Yıldız Holding bünyesinde bulunan ŞOK Marketler, yüz yüze eğitime dönülmesiyle başlayan okul alışverişleri için geniş, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün portföyünü hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 09:46:00 -
Okul ürünleri ‘ŞOK’ raflarında yerlerini aldı

Bu ürün portföyüyle öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerine binen yük azaltırken, müşterilerini gereksinimlerini tek noktadan ve güvenilir koşullarda karşılamalarına imkân tanınıyor.

ŞOK Marketler’de tabletten çalışma sandalyesine, kalemden deftere, okul çantasından mataraya, yazı tahtasından boya setlerine kadar pek çok ürün bulunuyor.

Kapıya teslimat imkânı

Okul alışverişine yönelik 200’ü aşkın ürün, 8 bin 741 markette satışa sunuluyor. Ayrıca online sipariş uygulaması Cepte ŞOK üzerinden de ücretsiz teslimat ve kapıda ödeme seçenekleriyle sipariş veriliyor.

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