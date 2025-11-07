  • İSTANBUL
Okul servislerine sıkı denetim
Yerel

Okul servislerine sıkı denetim

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Okul servislerine sıkı denetim

Balıkesir'de, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için okul servislerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Öğrencilerin ulaşımda güvenli ve sağlıklı hizmet almaları amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki okul servislerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Altıeylül, Karesi ve Edremit'te okul servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan araçların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öğrencilerin servis hizmetlerinden güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanabilmeleri adına denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; ruhsat ve ehliyet, ruhsatta belirlenen yolcu sayısı, emniyet kemeri, güzergâh izin belgesi, klima, yangın söndürme tüpü, araç içi temizliği, uyarıcı yazıların olup olmadığı ve okul servisi yönetmeliğine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen araçlara mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulandı.

