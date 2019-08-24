Okul servisinde fırsatçılar mesaide
TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, okul servis ücretlerinin UKOME tarafından belirlendiğini belirterek velileri fırsatçılara karşı uyardı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, okul servis ücretlerinin ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından kilometreye bağlı olarak belirlendiğini ve tarifeden yüksek ücret talep edilemeyeceğini belirtti. Küçük, “Velilerimiz UKOME’ler tarafından tarife belirlenmediğini bilsinler. Ve kendilerinden yüksek fiyat talep eden servisçilerle anlaşma yapmasınlar” uyarısında bulundu.
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