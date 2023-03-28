Okul servisinde dehşete düşüren görüntü! Şoför yakalandı
Ortaokul öğrencilerine yerleri kirlettiği gerekçesi ile elinde sopayla şiddet uygulanan servis şoförü yakalandı. Şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde, şoför öğrencileri yerleri kirlettiği gerekçesiyle sopayla dövdü.
Olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşti.
Olay anına ilişkin öğrenciler tarafından kaydedilen görüntüler infiale sebep oldu.
Emniyet'e ulaşan şikayetlerden sonra servis şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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