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Gündem Okul servisinde dehşete düşüren görüntü! Şoför yakalandı
Gündem

Okul servisinde dehşete düşüren görüntü! Şoför yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 01:37:00 - 2023-03-28 01:44:01

Ortaokul öğrencilerine yerleri kirlettiği gerekçesi ile elinde sopayla şiddet uygulanan servis şoförü yakalandı. Şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde, şoför öğrencileri yerleri kirlettiği gerekçesiyle sopayla dövdü.

Olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşti.

Olay anına ilişkin öğrenciler tarafından kaydedilen görüntüler infiale sebep oldu.

Emniyet'e ulaşan şikayetlerden sonra servis şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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