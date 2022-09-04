Okul servisi plakaları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2022 tarih ve 1043 sayılı kararı ile Çerkezköy- Kapaklı Bölgesi için 60 adet, Şarköy ilçesi için 5 adet, Malkara ilçesi için 5 adet toplam 70 adet plaka ve okul servis aracı kullanım hakkı 10 (on) yıl süre ile ilanla duyurulan şartlar dâhilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli; 3 yıllık( 36 ay ) peşin( nakit veya kredi kartı ), kalan kiralama süresi yıllık (12 aylık) ( nakit veya kredi kartı ), peşin olarak alınacak olup, kira artışı her yıl, kanunda belirtildiği oranda yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.

İhaleye ait şartname istekliler tarafından mesai saatleri içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli 200,00-TL. olup, ihaleye katılacak olanların her ihale için ayrı ayrı şartname alması mecburidir. İhaleler, 15/09/2022 Perşembe ve 16/09/2022 Cuma günlerinde saat 09.00 da Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Konferans Salonunda başlatılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin istenen belgeleri 15/09/2022 Perşembe ve 16/09/2022 Cuma günlerinde saat 09.00 da Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve İhale saatinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

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