Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu?

Okul servis ücretlerine korona ayarı geldi. Son dakika okul servis ücretleri tarifesi haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısından geldi. Okulların yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek olması nedeniyle okul servis ücretleri merak konusu olmuştu. UKOME’den çıkan karara göre, okullar kaç gün açık olacaksa ona göre okul servis ücretlerinde değişikliğe gidildi. Peki Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu?