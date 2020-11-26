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Ekonomi Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu?
Ekonomi

Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu?

Okul servis ücretlerine korona ayarı geldi. Son dakika okul servis ücretleri tarifesi haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısından geldi. Okulların yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek olması nedeniyle okul servis ücretleri merak konusu olmuştu. UKOME’den çıkan karara göre, okullar kaç gün açık olacaksa ona göre okul servis ücretlerinde değişikliğe gidildi. Peki Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:25:00 -
Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi. Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

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