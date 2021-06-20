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Eğitim Okul öncesi yaz okulları ne zaman açılacak? MEB çocuk kulüpleri ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okul öncesi yaz okulları ne zaman açılacak? MEB çocuk kulüpleri ne zaman başlayacak?

Yaz okulları başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile çocuklarını anaokuluna göndermedi. Eylül ayında 1.sınıfa başlayacak çocuklar için pandemi sebebiyle bu seneye özel olarak yaz okulu imkanı sağlanacak. Veliler yaz okullarının ne zaman açılacağını, söz konusu eğitimin ücretli olup olmayacağını merak ediyor. Yaz okulları ne zaman açılıyor. Okul öncesi yaz okullarına kimler başvuru yapabilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 18:37:00 -
Okul öncesi yaz okulları ne zaman açılacak? MEB çocuk kulüpleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile çocuklarının anaokuluna göndermedi. Eylül ayında 1.sınıfa başlayacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı yaz okulu imkanı sağlayacak. Peki, yaz okulları ne zaman başlayacak?

Okul öncesi yaz okulları ne zaman açılacak? MEB çocuk kulüpleri ne zaman başlayacak?

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

Bu sebeple yaz okulları ve çocuk kulüplerine ilişkin mahallenizde bulunan ilkokuldan bilgi alabilirsiniz.

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