Okul öncesi yaz okulları ne zaman açılacak? MEB çocuk kulüpleri ne zaman başlayacak?

Yaz okulları başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile çocuklarını anaokuluna göndermedi. Eylül ayında 1.sınıfa başlayacak çocuklar için pandemi sebebiyle bu seneye özel olarak yaz okulu imkanı sağlanacak. Veliler yaz okullarının ne zaman açılacağını, söz konusu eğitimin ücretli olup olmayacağını merak ediyor. Yaz okulları ne zaman açılıyor. Okul öncesi yaz okullarına kimler başvuru yapabilir?