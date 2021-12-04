Okul öncesi çağdaki çocuklarda miyopi arttı

Yapılan araştırmaların, okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda da miyopinin yüzde 50 oranında artış gösterdiğini kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Kocabıyık, bu durumun yeni normalde online eğitim ve evden çalışma sistemlerine geçişle oluşan ekran maruziyetlerine bağlı olarak genç ve yaşlı grupta da artış gösterdiğini söyledi. Kocabıyık, ekrana bakma sürelerinin artışındaki hızla 2050 yılında, dünya nüfusunun yaklaşık yarısında miyopi olabileceğini söyledi.

Amerika’da bilim insanlarının yaptığı araştırma, miyopinin arttığını ortaya koydu. Özellikle pandemi döneminde online eğitim sürecine girilmesi ve evden çalışma sisteminin gelmesiyle ekrana bakma süresine bağlı olarak yaşanan artış dikkat çeken bir tabloyu gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarında okul öncesi çağdaki çocukların yüzde 50’sinin miyopi olduğunun altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Kocabıyık, belirtiler ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Miyopinin belirtilerine ilişkin bilgi veren Kocabıyık, “Çocuklar gözlerini kısarak bakmaya, gereğinden fazla kırpmaya, kaşımaya ve yakından bakma ihtiyacı duymaya başlıyor. En belirgin belirti, gözlerini kısarak bakma. İlkokul ve ortaokul yaş grubu, zaten göremediğini ifade ediyor” diye konuştu.

Miyopinin gözde farklı problemlere de neden olabileceğini belirten Kocabıyık, “Özellikle miyopinin artmasıyla birlikte retina bozuklukları retina içindeki tabakalarda ayrılma gibi daha büyük sorunlar gelişebilir.” uyarısında bulundu.

Çocukların sakinleşmesi için telefon veya tablet gibi teknolojik aletleri bilinçsizce kullanmasından kaynaklı ekran maruziyetinin ebeveynler tarafından önlenmesi gerektiğini söyleyen Kocabıyık, “Artık çocukların küçük yaşlardan itibaren sakinleşmesi için telefon veriliyor. Aynı şekilde okul çağındaki çocuklar ödev yapmak için ya da derslerle ilgili bilgisayar kullanıyor. Bu noktada gözleri dinlendirmek gerektiğini belirtelim. Bunu da 20 dakikada bir, en az 1-2 dakika gözü yakın odaklamadan uzaklaştırmak için uzak mesafelere bakmak gerekir. Ev ortamında bakılabilecek maksimum mesafede olabilir. Okul öncesi grupta evde balkon varsa dışarı baktırmak, balkon yoksa parka çıkılabilir ya da gezilebilir ki bu da en sağlıklı yöntemlerden biri. Bu da en az 1 saat olacak şekilde uygulanabilir” önerilerinde bulundu.

Miyop nedir?

Miyopi, gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesidir. Miyopide göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler