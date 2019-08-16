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Okul koridorları renkleniyor

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamasına az bir zaman kaldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:54
Okul koridorları renkleniyor

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamasına az bir zaman kaldı. Öğrenciler için hazırlanan koleksiyonlar da sergilenmeye başladı.


Yaz tatilini bitirip okula dönmeyi bekleyen ve ilk defa okula gidecek olan miniklerin tarzı için yeni koleksiyonlar hazırlandı. Giyim markası DeFacto, öğrenciler için çok özel koleksiyonlar hazırladı.


Minik hanımefendiler için elbiseler, etekler, tulumlar dikkat çekerken, beyefendiler için hazırlanan farklı kesim ve modellerdeki chino pantolonlar ve gömlekler ile okula havalı bir dönüş yapılacak. Serinlemeye başlayan havalarda minik öğrencilerin üşümemeleri için tasarlanan hırkalar ve sweatshirtler okul koridorlarını renklendirecek.Spordan klasiğe modayı yakından takip eden öğrenciler için haftanın her günü şıklık sunan Okula Dönüş Koleksiyonu, tarzını ortaya koymak isteyen öğrenciler için eğlenceli sırt çantaları ve şıklıklarını tamamlayacakları ayakkabı seçenekleri de sunuyor.


Gençlere özel koleksiyon


Gençlerin enerjisinden ilham aldığı Young Koleksiyonu’nda birbirinden farklı renk ve modellerle gönülleri fethediyor. Denim şıklığının pantolonlardan gömleklere kadar her parçada yer aldığı koleksiyonda, kadınlar için omuz detaylı bluzlar, çiçek detaylı elbiseler ve çizgili tulumlar yer alıyor.


Erkekler içinde toprak tonlarında gömlekler ve şortlar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Günün her anı, her mekanda dikkatleri üzerine çeken tasarımlarıyla young koleksiyonu, trendy ve rahat bir yaz vaat ediyor.


Okula dönüş


Okul sezonunun moda renkleri gri, lacivert ve pembenin ağırlıklı olduğu çocuklar için özel olarak tasarlanan koleksiyonda, kırmızı ve bordonun enerjisi beyaz ve mavinin dinginlik veren yansımaları ile dengeleniyor. Back to School koleksiyonu ile, çalan ilk zil ile birlikte okul koridorlarını renklendirecek.


DeChino pantolonların havalı casual gömleklerle kombinlendiği koleksiyon, sloganlı sweatshirt ve rengarenk polo yaka t-shirtlerle canlanıyor. Farklı desen ve modelli triko, hırka ve kazakların da yer aldığı koleksiyonlara markanın şubelerinden veya internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:54
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