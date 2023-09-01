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Gündem Okul idarecilerine "tuvalet" uyarısı
Gündem

Okul idarecilerine "tuvalet" uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 12:27:00 -
Okul idarecilerine "tuvalet" uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilere, okul idarecilerine ve velilere hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, “Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli. Çocukların okula gittiklerinde ve okuldan geldiklerinde el hijyenlerini sağlamalarını öneriyoruz” dedi.

Okula başlayacak alt yaş kategorisindeki öğrencilerin öz bakımlarına ve hijyenlerine yeteri kadar dikkat edemeyebileceklerini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, bu konuda velilere uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin her teneffüsten sonra ellerini yıkamaları gerektiğini dile getiren Dr. Toker, “Okulların açılma tarihi yaklaştı. Özellikle küçük sınıflar için uyum süreci daha erken başlayacak. Küçük çocuklarımız kendi öz bakımlarına ve kendi hijyenlerine yeteri kadar dikkat edemeyebilirler. Bu noktada velilerin özellikle evdeki alışkanlıkları ellerini yıkamaları, hijyen kurallarına uymaları tabii ki çok önemli. Ancak velilerin gitmeden önce çocuklarını özellikle küçük yaş grubunu yemeklerden önce ve sonra, mümkünse her teneffüsten sonra ellerini yıkamaya yönlendirmeleri, tırnak bakımlarını evde güzel bir şekilde yapmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız kapalı yerde bulunmaya yaz boyunca uzak kaldı. Eylül ayı itibarıyla bazı enfeksiyonların gelişmesi ve artması çok normal. Bu noktada hem okullarda öğretmenlere hem idarecilere ciddi görevler düşüyor. Çünkü okulların tuvalet hijyenini sağlamaları, o bölgede çocuklarımızın ulaşabileceği şekilde sabun ve kağıt havlu bulundurmaları çok önemli. Valilerimizin de bu süreçte çocuklarını buna teşvik etmeleri, okula gittiklerinde ve okuldan eve geldiklerinde el hijyenlerini sağlamalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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